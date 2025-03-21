Появились кадры с британским наемником, который попался российским бойцам под Суджей

В распоряжении RT оказалось видео, записанное на камеру GoPro британского наемника Джеймса Андерсона. Вместе с украинскими военнослужащими он столкнулся с российскими морскими пехотинцами в Суджанском районе.

На записи видно, что украинские солдаты дезориентированы и не знают, в каком направлении двигаться. Внезапно появившиеся с тыла российские бойцы из 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты берут группу украинских боевиков в плен. Они приказывают им бросить оружие и лечь на землю.

Съемка производилась в конце ноября неподалеку от одного из населенных пунктов Суджанского района. Тогда подразделения ВСУ попали в окружение во время боев в лесах.

В марте текущего года российский суд вынес Андерсону приговор, назначив ему наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии. Он является подданным Великобритании.