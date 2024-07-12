Появились фото с места смертельной аварии с фурой под Альметьевском

Очевидцы поделились с «Татар-информом» кадрами с места смертельного ДТП в Альметьевском районе.

На фото видно, что легковой автомобиль, столкнувшийся с грузовиком, отбросило с трассы в лесополосу. Удар был чрезвычайно сильный, даже фура получила сильнейшие повреждения.

Напомним, авария произошла сегодня утром на 238-м километре автомагистрали Казань – Оренбург. В результате столкновения с грузовиком водитель иномарки и две его пассажирки – 42-летняя женщина и 20-летняя девушка – погибли на месте происшествия.