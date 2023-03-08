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Политика 8 марта 2023 15:48

Появились данные 70 бойцов ВСУ, которых отказался обменивать Киев

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Появились данные 70 украинских военнослужащих, которых Киев отказался обменивать. Имена бойцов опубликовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Напомним, что обмен пленными между РФ и Украиной прошел накануне. Удалось вернуть 90 российских военных, хотя сначала договоренность была о формате «160 на 160».

«В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», — заявила она в своем телеграм-канале.

В списке указаны полные ФИО, а также даты рождения солдат.

#обмен пленными #татьяна москалькова
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