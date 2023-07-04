Появилась песня в поддержку татарстанского батальона «Алга»

В социальной сети появилась и распространяется песня в поддержку татарстанского батальона «Алга». Ее написал автор с псевдонимом ZigZag. Таким образом он решил поддержать бойцов батальона «Алга», которые сегодня стоят на защите Родины в зоне специальной военной операции.

«Высоко в сером небе тлеет желтый диск, далеко в сером поле слышен звон гильз. После перестрелки мой брат жив, в воздухе штиль, домой с победой! Алга – это наш стиль!

Вокруг серое поле, окопы засыпаны порохом, нет времени на боль, нет шанса на промах нам. От раскаленного дула горячо, а не холодно. Нас не видно даже днем, но цель отработана!

Алга на капоте, задача, и мы идем на врага. Только вперед, ведь нам помогает отец имам. Мы настоящие профи, ваша броня для нас фольга. Без булдырабыз. Красиво! За нами правда.

Здесь думаем про дом и читаем ваши письма. Здесь боремся со злом и боремся с фашизмом. На дежурстве боевом выключена мобила. Здесь татарский батальон, за нами Россия!

«Пушки танков дают, алга! Ушедших братьев память храня, алга! Враг на прицеле, тлеет броня, алга! Будь спокойна страна, здесь работает алга!», – поется в песне о батальоне.