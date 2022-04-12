Появилась книга о боевом пути казанских врачей во время Великой Отечественной войны

В начале 2022 года была издана книга «Боевой путь хирургического полевого подвижного госпиталя №1162 в Великой Отечественной войне». Госпиталь был сформирован в Татарстане из казанских врачей и был отправлен на фронт 15 июля 1941 года, рассказал корреспонденту «Татар-информа» специалист Всероссийского информационно-поискового центра Рафик Салахиев.

«В книге рассказано о личном составе госпиталя, который был собран из казанских врачей и вспомогательного персонала, который был набран из обычных жителей районов. Они начали свой путь в Гомеле и дошли до Чехословакии», - сообщил собеседник.

По его словам, в книге описаны трудности, с которыми столкнулись врачи во время войны. К примеру, есть история о том, как врачам пришлось оперировать раненого в тот момент, когда на деревню, где располагался госпиталь, наступали немецкие танки.

Автором книги стал военный врач, уроженец Арска Анас Закиров.