Похороны Елизаветы II британцам покажут в кинотеатрах

Церемонию похорон королевы Елизаветы II жителям Великобритании покажут в местных кинотеатрах. Показы прощания с Ее Величеством будут бесплатными и пройдут в объявленный выходным день похорон – 19 сентября.

Посетителям будет нужно бронировать билеты заранее, но за посещение сеанса платить не придется, передает ТАСС со ссылкой на сообщение британской сети кинотеатров Arc. В день похорон в стране будут открыты кинотеатры Arc, Curzon и часть других, однако посетители не смогут купить попкорн или другую еду на входе в зал. Другие крупные британские киносети на день закроются.

Предполагается, что показывать похороны королевы будут порядка 150 кинотеатров по всей стране. Гроб с телом королевы перевезут из Букингемского дворца в Виндзорский, где его выставят прощания с монархом на четыре с половиной дня. Национальный траур по Елизавете II продлится с 9 по 19 сентября включительно.

Напомним, Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии, правила она более 70 лет. После ее смерти престол занял ее старший сын – 73-летний принц Чарльз, принявший тронное имя Карл III.