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Общество 27 сентября 2023 13:29

«Похороненный» украинскими СМИ командующий Черноморским флотом Соколов сделал заявление

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Информация о гибели командующего Черноморским флотом РФ Викторе Соколове, активно распространяемая украинскими СМИ после ракетной атаки на Севастополь 22 сентября, оказалась враньем.

Опровержением фейка стало заявление «похороненного» адмирала российским журналистам. Кадры данного обращения опубликовал телеграм-канал издания «Коммерсант».

«У нас ничего не случилось, жизнь продолжается. Черноморский флот успешно выполняет задачи, поставленные перед ним командованием. В том числе и надводные, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска», – отметил Адмирал.

Кроме того, Соколов напомнил о бойцах морской пехоты, которые геройски выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

#видео #СМИ #Черноморский флот #фейки
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