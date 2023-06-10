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Новости Татарстана и Казани
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Похолодание и заморозки прогнозирует Гидрометцентр Татарстана
Новая рабочая неделя в Татарстане начнется с похолодания. Так, в ночь на 12 июня температура воздуха опустится до 0-5 градусов, на западе до +9 градусов. Местами на почве – слабые заморозки. Днем температура воздуха составит 14-19 градусов тепла.
Во вторник, 13 июня, осадков снова не прогнозируется, а воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
В ближайшие сутки позолодания не ожидается. Так, сегодня ночью местами пройдет кратковременный дождь, завтра днем существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит 14-19 градусов тепла.
В Казани завтра также не прогнозируется осадков, ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, местами кратковременные усиления до 14 м/с. Воздух прогреется до 15-17 градусов выше нуля.
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