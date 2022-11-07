Похолодание и гололедицу прогнозируют синоптики татарстанцам на начало рабочей недели

В Казани сегодня ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +2 градусов, на дорогах местами возможна гололедица.

В целом по Татарстану Гидрометцентр РТ также прогнозирует облачную погоду с прояснениями, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от +3 до –1 градуса, на дорогах – гололедица.

Предстоящей ночью, по предварительному прогнозу, температура воздуха в республике будет держаться на отрицательной отметке – от 1 до 6 градусов ниже нуля.