Поход в музей МВД и дежурство на телефоне «02»: подарки казанским школьникам от полиции

В преддверии Нового года полицейские Казани исполнили мечту двоих школьников, участников проекта «Создавая добро» Амалии и Руслана. Ребята с детства грезят работать в полиции. Амалия планирует стать следователем и распутывать самые сложные преступления. Руслан с детства слышал увлекательные истории о работе полицейских от своей тети. И уже тогда четко решил, что будет строить карьеру в правоохранительных органах.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Школьников пригласили в Управление МВД России по Казани, где замначальника управления Евгений Прытков провел для них экскурсию. Ребята посетили музей МВД, где узнали историю создания казанской полиции, а также посидели в патрульном автомобиле.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани



Дальше их повели в дежурную часть, продемонстрировали системы «Безопасный город» и «Безопасный двор». Амалии даже удалось некоторое время побыть диспетчером службы «02».

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

В конце визита Евгений Прытков вручил ребятам новогодние подарки и пригласил в будущем на службу в ОВД.

После экскурсии по управлению, юные гости направились в Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Добирались до вуза школьники на полицейском автомобиле, на котором выезжает на место преступления следственно-оперативная группа.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

В инстутите ребята осмотрели специальные кабинеты, где представлено учебное место преступления, а также увидели лазерный тренажер для стрельбы.

Ребята поблагодарили стражей порядка за исполнение давней мечты.