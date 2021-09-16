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Ру Тат
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16 сентября 2021  10:58
Полина Шевчук

Похитителя кроссовок поймали на выходе из магазина в Зеленодольске

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Днем сотрудникам Росгвардии поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из магазинов Зеленодольска. На месте продавцы рассказали стражам порядка, что в магазин зашел мужчина, он положил новые кроссовки в пакет и решил уйти, не заплатив. Сотрудники магазина попытались остановить вора, но он скрылся. 

Росгвардейцы обнаружили похитителя неподалеку от магазина. 38-летнего зеленодольца задержали и передали полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
 

#грабеж #росгвардия по рт
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