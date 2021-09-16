Похитителя кроссовок поймали на выходе из магазина в Зеленодольске

Днем сотрудникам Росгвардии поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из магазинов Зеленодольска. На месте продавцы рассказали стражам порядка, что в магазин зашел мужчина, он положил новые кроссовки в пакет и решил уйти, не заплатив. Сотрудники магазина попытались остановить вора, но он скрылся.

Росгвардейцы обнаружили похитителя неподалеку от магазина. 38-летнего зеленодольца задержали и передали полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

