Похититель пожертвований из мечети в Казани попался, когда устроил дебош в кафе

Двумя днями ранее росгвардейцам поступил сигнал из мечети казанского поселка Аметьево, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

На месте стражей порядка встретил имам и сообщил, что двое неизвестных украли из мечети ящик с пожертвованиями. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин зашли в мечеть, забрали ящик и сбежали. По горячим следам злоумышленников задержать не удалось.

Через пару дней отряд Росгвардии выехал на вызов в одно из кафе быстрого питания на улице Салимжанова. Там двое посетителей устроили дебош. Выяснилось, что один из них – похититель денег из мечети. 48-летнего казанца задержали и доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

