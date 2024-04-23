«Похитили за нарушение правил криминального мира»: дело Бургомистра стартовало без него

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Похитили за нарушение правил криминального мира»

На скамье подсудимых сегодня Айдар Лутфуллин, Алексей Лобетов, Рубен Амирян, Максим Менов, Артур Камалиев. Трое из них – Лутфуллин, Амирян, Лобетов – находятся под стражей, Менов – под домашним арестом.

Главного обвиняемого по этому делу, так называемого в криминальных кругах смотрящего за Казанью Вадима Липского, уже нет в живых. «Татар-информ» рассказывал, что его задержали в августе 2022 года. Пока он находился в СИЗО, у него обострился ряд тяжелых заболеваний, и в апреле 2023-го он скончался в РКБ.

По версии следствия, все произошло в 2017 году. Тогда из исправительной колонии № 2 вышел Павел Куканов. Он, отбывая наказание, скрыл от других заключенных свое положение «общественника», то есть лица, не имеющего в преступном мире права осуществлять организационно-распорядительные функции. Тем не менее, заручившись поддержкой вора в законе Резо Пецо, негласный запрет Куканов нарушил.

Подобный вопиющий случай нарушения правил криминального мира не мог пройти мимо смотрящего за Казанью Вадима Липского по кличке Бургомистр. Он, по версии следствия, договорился с Лутфуллиным, Амиряном, Лобетовым, Меновым и Камалиевым – Куканова они похитили. Его отвезли в частный дом, где пристегнули наручниками к батарее. Его не кормили, не давали ему воды, избивали и требовали с него 300 тысяч рублей.

Из материалов дела: обыскивая Куканова, сегодняшние подсудимые нашли у него в карманах и забрали себе 180 тысяч рублей, два телефона, один из них айфон стоимостью не менее 100 тысяч. Забрали у него и часы марки Breguet, стоимость которых не менее 700 тысяч, а также планшет.

«Эти потерпевшие – все уголовники»

Сегодня адвокат Лутфуллина выступил с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру. По его мнению, эпизоды нужно рассматривать отдельно.

«Липский учавствует в трех эпизодах, но нет ни одного документа, который бы доказывал, что все три эпизода вменяются Липскому. То есть по сути нет никаких оснований для соединения дела в одно производство, а это уже является основанием для возвращения дела в прокуратуру», – рассказал адвокат Лутфуллина Вадим Максимов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Но не только адвокат Лутфуллина был активен сегодня в суде, но и его подсудимый. Создавалось ощущение, что у него банально сдали нервы.

«Я нахожусь под стражей уже 20 месяцев. Сколько нужно мне отсидеть, чтобы мы начали подбираться к сути? Эти потерпевшие – все уголовники. Я работал, воспитывал детей. Уже 20 месяцев меня держат в одиночной камере», – сказал сегодня в суде Лутфуллин.

«Он оговорил меня, пусть теперь говорит при мне»

С потерпевшим по этому делу тоже не все так просто – на данный момент Куканов отбывает наказание в исправительной колонии в Краснодарском крае. Для его участия в заседании обсуждалась возможность проведения с ним видео-конференц-связи. Однако Лутфуллин высказался резко против этого.

«Я не верю ВКС. Пусть он здесь сидит, он оговорил меня, я сижу уже 20 месяцев. Пусть теперь говорит при мне. Я не верю уже никому, ваша честь, на вас только уповаю», – высказался Айдар Лутфуллин.

«У Куканова 8 эпизодов по 159-й статье («мошенничество», – прим. Т-и), а у меня ни одного привода за последние 16 лет. Вывод напрашивается сам», – заявил Максим Менов.

В ближайшее время должно решиться, будет Куканов участвовать в процессе по ВКС или его доставят из колонии поездом.