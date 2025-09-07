news_header_top
Общество 7 сентября 2025 12:11

Повысить возраст молодежи в России предложили до 40-45 лет

В России можно рассмотреть возможность повышения верхней границы возраста молодежи с нынешних 35 до 40-45 лет. Такое мнение высказал глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что разделяет позицию экспертов, выступающих за изменение этой планки. По его словам, сегодня возраст взросления сместился, как и возраст старения, поэтому целесообразно обсуждать повышение молодежного возраста, но при этом важно провести исследования и просчеты.

Абрамов также добавил, что меры поддержки, которые сейчас действуют для граждан до 35 лет, могли бы распространяться и на более старшие возрастные группы. По его словам, это отвечало бы интересам страны.

