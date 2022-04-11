«Какой будет следующая волна Сovid, никто не знает»: глава Минздрава РТ о задачах 2022-го

В каких районах Татарстана и от каких видов рака умирают чаще всего? На каких пациентках будет специализироваться новый Перинатальный центр? Что даст пациентам цифровизация РКБ? Ждать ли нового всплеска заболеваемости Сovid-19? На эти и другие вопросы в интервью «Татар-информу» ответил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Марат Садыков: «Снижение общей смертности и смертности от онкологических заболеваний – главные цели национального пректа «Здравоохранение» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чаще всего у татарстанцев находили меланому кожи, рак толстой кишки и молочной железы»

– Одна из главных задач, которую татарстанцы определили для Министерства здравоохранения РТ на этот год, – повышение выявляемости злокачественных новообразований. Какими способами планируете этого достигать?

– Это не только основная задача от татарстанцев, это и задача, поставленная и руководством страны, и руководством республики, и Минздравом России. Снижение общей смертности и смертности от онкологических заболеваний – главные цели национального пректа «Здравоохранение».

Вопросы снижения заболеваемости, смертности от злокачественных заболеваний всегда были приоритетными для республиканского здравоохранения, в этом вопросе мы получили беспрецедентную поддержку правительства республики и лично Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова.

За последние годы онкологическая служба полностью модернизирована, выстроена полноценная система оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях. И сегодня специализированная онкологическая помощь, включая химиотерапевтические и радиологические методы лечения стала доступной и для жителей крупных городов, и для жителей сел.

Благодаря строительству филиалов РКОД в Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске не только жители этих городов, но и всех населенных пунктов северо-востока и юго-востока могут получить помощь высококвалифицированных специалистов. Теперь не нужно из Бавлов или Бугульмы ехать в Казань, все виды специализированного лечения они могут получить рядом с домом.

Немаловажное значение в успешном лечении онкологии имеет ранняя диагностика и здесь, конечно же, главную роль играют профилактические осмотры и диспансеризация. В период пандемии мы вынуждены были приостановить все виды профилактических мероприятий, как это отразится на заболеваемости и смертности, мы сможем оценить в конце года.

Но перед руководителями поставлена задача максимально активизировать работу по диспансеризации, где обязательным компонентом включены скрининги на выявления рака. Это маммография, цитологическое исследование биоматериала шейки матки, анализ крови на простатспецифический антиген, тест кала на скрытую кровь и в случае отклонения фиброколоноскопия, фиброэзофагогастроскопия.

«Перед руководителями поставлена задача максимально активизировать работу по диспансеризации, где обязательным компонентом включены скрининги на выявления рака» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Это простые, но эффективные методы, позволяющие на ранних стадиях выявить рак прямой и ободочной кишки, рак молочной железы и шейки матки, рак предстательной железы, рак желудка и рак кожи. Данные виды злокачественных новообразований в структуре заболеваемости составляют порядка половины всех случаев рака.

Должен констатировать, что онкологическая заболеваемость растет, но рост ее связан, в первую очередь, с хорошей выявляемостью. Мы в большинстве случаев выявляем рак на первых-вторых стадиях, и мы можем в таких случаях добиться длительной ремиссии, сохранить не только жизнь, сохранить качество жизни.

В вопросах доступности онкологической помощи отдельную ставку мы сделали на развитие центров амбулаторной онкологической помощи. В республике такие центры открыты в Казани на базе поликлиники №21, в Нижнекамске, Зеленодольске, в этом году открываются центры в Бугульме и Сабах.

– Какова на сегодня заболеваемость онкологией, смертность от каких ее видов преобладает? Какой процент заболеваемости выявляется во время диспансеризации?

– В прошлом году в республике впервые выявлены злокачественные новообразования у 16 593 человек и это на 14,2% больше, чем в 2020 году.

Чаще всего у татарстанцев регистрировались меланома кожи – в 13,7%, рак толстой кишки – 13,6%, молочной железы – 12,3%, женских половых органов – 9,8%, легких – 9,5%, желудка – 5,9%, предстательной железы – 5,6%.

Умерли от онкозаболеваний 6 813 жителя Татарстана, это на 467 человек меньше, чем в 2020 году. Должен отметить, что в 2021 году мы получили самую низкую смертность от онкологических заболеваний в сравнении с предыдущим периодом – это 175,4 на 100 тысяч человек.

Еще один показатель, отражающий эффективность работы всей онкологической службы – это показатель пятилетней выживаемости. В Татарстане он один из самых высоких в ПФО и в целом по РФ.

Всегда бытовало мнение, что в Нижнекамске большое количество онкобольных, но вопреки всем суждениям, у них один из самых низких показателей и общей смертности, и смертности от онкологических заболеваний.

Возвращаясь к вопросу о диспансеризации назову несколько цифр. Во время диспансеризаций в 2021 году в Татарстане выявлено 794 случая онкозаболеваний, из них 682 на ранних стадиях.

«Во время диспансеризаций в 2021 году в Татарстане выявлено 794 случая онкозаболеваний, из них 682 на ранних стадиях» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Медсанчасть Татнефти возвращается в родные пенаты»

– Каковы перспективы развития высокотехнологичной медицинской помощи на 2022 год?

– Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Высока роль ВМП в снижении общей смертности. Развитие и тиражирование высокотехнологичной медицинской помощи стало первой ступенькой и первой нашей победой в решении этой задачи. В 2019 году мы смогли снизить смертность до рекордно низких цифр.

Сами ВМП-центры не стоят на месте, внедряют новые методы лечения и технологии. Практически все они сертифицированы на соответствие международным стандартам ИСО 9001, стандартам качества Росздравнадзора РФ.

Флагманом высокотехнологичной медицинской помощи на Юго-Востоке республики была и остаётся медсанчасть «Татнефти». в этом году медсанчасть «Татнефти» возвращается в свои пенаты – это будет Государственное автономное учреждение в подчинении Министерства здравоохранения республики.

«Задача поставлена построить в 2023 году к 30 августа, но, учитывая умение строителей в наше время строить быстро, даты пуска нового Перинатального центра могут и измениться. Это серьезный президентский проект» Фото: president.tatarstan.ru

«Новый Перинатальный центр займется вопросами планирования семьи»

– В этом году началось строительство Перинатального центра при 7-й городской больнице. Когда планируется его закончить, учитывая, как быстро сейчас научились строить? Каких пациенток будет принимать новый центр – он разгрузит Перинатальный центр РКБ или будет специализироваться на каком-то своем профиле?

– Задача поставлена построить в 2023 году к 30 августа, но, учитывая умение строителей в наше время строить быстро, даты пуска нового Перинатального центра могут и измениться. Это серьезный президентский проект.

Мы понимаем ситуацию с демографическими показателями у нас в республике – смертность выросла, рождаемость снизилась. Если посмотреть, то в 2021 году на 662 ребенка родилось меньше, чем в 2020-м, к сожалению, демографическая яма. Понимаем, что Сovid сыграл и сыграет, наверное, роль по вынашиванию беременности, по тяжести состояния, по высокому риску. Поэтому этот объект очень нужен и важен для нашей республики.

Новый Перинатальный центр будет обслуживать беременных, рожениц и родильниц Казани высокой группы риска, а также беременных, состоящих на учете в женских консультациях ГКБ № 7. Нашим головным учреждением остается Перинатальный центр РКБ. Благодаря появлению нового центра там будет уделяться гораздо больше времени беременным из районов Татарстана.

Не секрет, что сегодня ЭКО в основном отдано на откуп частных центров, хотя мы процесс и контролируем. В перспективе этим займется государственная медицина. Сегодня очень важно озаботиться здоровьем будущих родителей. Новый Перинатальный центр будет специализироваться и на вопросах планирования здоровой семьи.

«Внедрение медицинской информационной системы позволит РКБ пройти сертификацию по международным требованиям HIMSS» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«РКБ цифровизируется к концу года»

– Расскажите подробнее, как в РКБ будет переходить на цифровой формат работы по международному стандарту HIMSS.

– По поручению Президента РТ Рустама Нургалиевича Минниханова в Татарстане начата информатизация системы здравоохранения. В конце 2021 года Министерство здравоохранения РТ запустило пилотный проект по внедрению информационной системы qMS на базе РКБ. Внедрение медицинской информационной системы позволит клинике пройти сертификацию по международным требованиям HIMSS.

Цифровые технологии в здравоохранении зафиксированы во многих стандартах (ISO, JCI). Но комплексным и общепризнанным стандартом является HIMSS. HIMSS оценивает и контролирует действия любого сотрудника клиники на каждом этапе оказания медицинской помощи от этапа обращения и ранней диагностики до выписки и последующего наблюдения.

На примере организации процесса лапароскопической холецистэктомии можно определить все временные затраты хирурга и анестезиолога. Длительность операции с организационными мероприятиями составляет 3 часа. За счет внедрения цифровых решений возможно сократить втрое время на оформление медицинской документации и транзакционные издержки, увеличить общую производительность в два раза.

Работа идет. Задача поставлена до конца года ввести эту систему в РКБ. Задача сложная, она подразумевает изменение менталитета самих работников больницы. Проект достаточно быстро развивается, мы его мониторим практически каждый день. И Минцифры, и строители свою работу выполняют. Я думаю, это новый виток внедрения цифровой информации в медицину. Основная задача – это, конечно, безопасность и персонала, и пациентов.

– Для пациентов как это будет выглядеть?

– Пациент поступает в приемный покой, где собирается вся информация о нем, и в первую очередь определяются риски нежелательных событий, к примеру, есть ли у него аллергическая реакция и на что. Вся информация о пациенте будет сконцентрирована в одной системе – во всех отделениях этого пациента будут видеть, начиная от врача приемного покоя. Как будет идти маршрутизация пациента, как снизить до минимума все риски, которые могут произойти во время лечения, диагностики. Шаг сделал пациент – все введено в систему, следующий шаг сделал – внесли в систему.

Систему планируем внедрить в конце этого года. Она же должна встраиваться в основную систему ГИС РТ. Мы будем видеть не то что в течение суток, но и в течение определенного времени в часах все те цифры, статистические данные, которые необходимы для нас. Она должна будет встроиться в общую систему цифровой трансформации здравоохранения РФ.

«Если пилотный проект будет успешным, если мы поймем, что это удобно и для персонала, и для пациента, и для нас, то следующими будут ДРКБ и МКДЦ» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

– Ждет ли внедрение цифровых технологий какие-либо еще медучреждения Татарстана?

– Если пилотный проект будет успешным, если мы поймем, что это удобно и для персонала, и для пациента, и для нас, то следующими будут ДРКБ и МКДЦ.

В целом основным приоритетом информатизации здравоохранения Татарстана является реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы “Электронное здравоохранение Республики Татарстан”».

Мы продолжаем обновлять парк автоматизированных рабочих мест медработников. По распоряжению Президента Татарстана все фельдшерско-акушерские пункты республики оснащены современными моноблоками и подключены к Интернету.

Продолжаем работу по автоматизации лабораторной службы. В короткие сроки все лаборатории, осуществляющие диагностику Сovid-19, и все медицинские учреждения республики были подключены к лабораторной информационной системе. Благодаря этому результаты анализов стали доступны врачам в режиме онлайн.

Создан единый архив лабораторных исследований, реализовано предоставление населению сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию на портале Госуслуг. В 2022-2023 годах Минздрав РТ планирует охватить единой лабораторной информационной системой все медицинские организации и все виды лабораторных исследований.

«В 2022-23 годах Минздрав РТ планирует охватить единой лабораторной информационной системой все медицинские организации и все виды лабораторных исследований» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кабмин РТ постановил наделить региональную медицинскую информационную систему статусом ГИС – государственной информационной системы. В этой системе формируются электронные медицинские карты жителей республики.

Проводим работу по интеграции данной системы с «Электронным здравоохранением Татарстана». Благодаря этому муниципальные образования будут оперативно получать информацию от бригад скорой помощи о госпитализации пациента. Служба скорой сможет получать данные из медицинской карты, а также отслеживать дальнейшее передвижение госпитализированного пациента. Операторы скорой смогут перенаправлять пациентов посредством информационного взаимодействия между системами в медицинские организации, получая обратную информацию о результатах выезда врача неотложной помощи.

Планируется реализовать вертикально интегрированную медицинскую информационную систему по направлениям: онкология, мониторинг беременных, – перевести на промышленную эксплуатацию ВИМИС сердечно-сосудистых заболеваний.

По Национальному проекту «Здравоохранение» Минздрав России поставил задачу реализовать личный кабинет гражданина на Едином портале госуслуг. В нем к 2024 году должны быть доступны информация об оказанной медицинской помощи, рецепты, назначения, результаты лабораторных анализов.

– Сколько на сегодня вертолетов «Ансат» у санавиации Татарстана? Сколько вылетов они совершили в прошлом году, сколько запланировано на 2022-й? Есть ли необходимость в приобретении новых вертолетов?

– Согласно стратегии развития санитарной авиации до 2024 года в Татарстане должен появиться второй вертолет с медицинским модулем для эвакуации пациентов, а значит, увеличится число пациентов, эвакуированных в медицинские организации третьего уровня для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

«Мы сотрудничаем с Казанским вертолетным заводом, они учитывают наши пожелания для модернизации вертолета, особенно в вопросах эргономики салона воздушного судна» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мы сотрудничаем с Казанским вертолетным заводом, они учитывают наши пожелания для модернизации вертолета, особенно в вопросах эргономики салона воздушного судна.

У нас сегодня один «Робинсон», который берем у «Авиасервиса», он вылетает с бригадой врачей-консультантов. И «Ансат», который работает на транспортировку пациентов из других лечебных учреждений в главные учреждения республики.

В 2021 году мы выполнили госзадания по вылетам.

«Новый противотуберкулезный диспансер открыт»

– Как шло строительство нового противотуберкулезного диспансера в Казани? Когда он сможет принять первых пациентов?

– Здание нового противотуберкулезного диспансера готово. Оборудование поставлено модернизированное – от компьютерного томографа до рентгена, все необходимое по паспорту работы туберкулезной поликлиники. Президента Татарстана открыл его на прошлой неделе.

Это эпохальное начало модернизации фтизиатрической службы. Туберкулез никуда не ушел, его нельзя недооценивать, соперник он очень опасный. Было принято решение о выкупе этих двух корпусов-блоков площадью в 9,5 тыс. квадратных метров. Там уже целая улица медицинская – Центр крови, инфекционная больница модернизированная с двумя корпусами, и вот теперь противотуберкулезная служба.

Там будет амбулаторная поликлиника – и детская, и взрослая. Там не будет стационара, на это хочу обратить особое внимание. Мы перевели в новое здание объект с Шаляпина, с Сибирского тракта, где была поликлиника в здании не знаю даже какого года.

«Здание нового противотуберкулезного диспансера готово. Это эпохальное начало модернизации фтизиатрической службы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Старые здания теперь передаются непосредственно системе здравоохранения. К примеру, помещения на Сибирском тракте перейдут на нужды онкологической службы. По зданию на Шаляпина решение пока не принято, возможно, под модернизацию офтальмологической службы или кожвендиспансера.

Филиалы противотуберкулезных стационаров тоже поэтапно начнем модернизировать по президентской программе капитального ремонта стационаров. В эти годы мы уделили внимание инфекционным корпусам в связи с возникшей пандемией и стационарам, которые более 30 лет не ремонтировались. На следующий год, я думаю, мы начнем не только противотуберкулезную, но и наркопсихиатрическую службу модернизировать.

«Пациенты, перенесшие Сovid, умирали от инфарктов и тромбоэмболии»

– Как сказалась пандемия на пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Снизилась ли выявляемость, выросла ли смертность?

– Сovid конечно же отразился на показателях общей смертности. Сovid ассоциирован с осложнениями, это в основном сердечно-сосудистые заболевания, потому что коронавирус непосредственно действовал на сосудистую систему, на стенки артерий, сосудов, приводя к тромбообразованию.

Вместе с тем с января по октябрь 2021 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Татарстане снизилась на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – с 625,3 до 570,2 случая на 100 тысяч человек.

– Расскажите о планирующемся открытии сосудистых отделений в районных ЦРБ. В каких районах они появятся и какова необходимость в их открытии?

– Сердечно-сосудистые заболевания сегодня занимают первое место по причинам смерти среди жителей республики. Кроме того, мы все-таки готовимся к отдаленным осложнениям от Сovid – мы понимаем, что они уже есть и еще будут.

«Сovid ассоциирован с осложнениями, это в основном сердечно-сосудистые заболевания» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В республике уже имеется достаточное количество открытых первичных сосудистых отделений для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, всего их 20.

Но с учетом установленных временных требований к началу специализированного лечения, потребность в открытии новых сосудистых центров есть.

Сovid показал наши слабые стороны с обеспеченностью компьютерными томографами. Когда пациент поступает в ЦРБ, основной вопрос – поставить ему верный диагноз, ишемический или геморрагический инсульт, к примеру. Клиника у них одна и та же, но лечение разное. Поэтому многие районные больницы были оснащены компьютерными томографами в рамках региональных и федеральных программам.

«На первом месте среди причин смертности – болезни системы кровообращения»

– С какими показателями смертности мы прожили 2021 год? Какова была структура смертности? Ожидается ли снижение смертности в 2022-м?

– В структуре смертности продолжают лидировать болезни системы кровообращения – 36,5%. Второе место занимает Сovid 19 и Сovid-ассоциированные заболевания –18,1%. На третьем месте смертность от новообразований – 11,3%.

Отмечу, что структура смертности по возрасту в 2021 году не претерпела значительных изменений, на 3 процента выросла смертность среди лиц трудоспособного возраста и составила 18,2%.

Да, рост общей смертности населения – это серьезный вызов для отрасли.

Нами проведен сравнительный анализ показателей смертности по отдельным городским и муниципальным округам, которые объединены в однородные группы по численности населения. Так, из двух крупных городов республики смертность в Казани на 11% выше смертности в Набережных Челнах.

«В структуре смертности продолжают лидировать болезни системы кровообращения – 36,5%» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самые высокие показатели смертности зарегистрированы в районах с численностью населения менее 30 тысяч – это Муслюмовский, Камско-Устьинский и Дрожжановский районы.

Очень показательным для отрасли был 2019 год. Показатели общей смертности достигли тогда уровня 1992 года. Все национальные проекты были выполнены, все шло системно. И вот Сovid показал, что мы должны быть готовы к любому развитию ситуации.

«Безобразие, когда беременные в разгар пандемии ходили по ТЦ»

– Сколько татарстанцев умерло в 2021 году от коронавирусной инфекции, ее последствий и внебольничных пневмоний? Сколько погибло беременных?

– Итоги по смертности за 2021 год мы подведем в июне, опираясь на данные Росстата. Знаем, что в 2020 году на 12 тысяч человек умерло больше, чем в 2019-м. В 2021 году еще приблизительно на 12 тысяч больше по сравнению с 2021-м. Это довольно серьезная демографическая ситуация.

Мы закончили год с показателем 15,5 на тысячу. К слову, в среднем по России этот показатель 16,7.

Что касается беременных, то на 10 декабря 2021 года в Татарстане зарегистрировано 7 случаев смерти от Сovid-19.

Хочу обратить внимание: беременные должны понимать, что их здоровье – это здоровье их ребенка. Это безобразие было, когда они в разгар пандемии ходили по всем торговым центрам. Безобразие было, когда их родственники были не вакцинированы.

«Когда врач или любой другой медработник сделал все возможное, а пациент умирает – это довольно серьезный удар по психике» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Расслабляться не время

– Медики два года работали в напряженном режиме, можно ли говорить о том, что сейчас то самое время, когда они могут «выдохнуть»? Как сегодня решается проблема выгорания медперсонала на фоне работы в пандемию?

– Нет, «выдыхать» пока не время. Мы продолжаем борьбу с коронавирусной инфекцией.

В течение двух лет идет работа в напряженном состоянии. Когда врач или любой другой медработник сделал все возможное, а пациент умирает – это довольно серьезный удар по психике. Честно говоря, мы такого длительного стрессового фактора не ожидали, его даже спрогнозировать невозможно было.

В медучреждениях проводятся постоянные тренинги. В «красных зонах» работает штатный психолог. В каждой больнице озабочены сохранением положительного микроклимата в коллективе и поддержкой наших докторов. Этому мы уделяем особое внимание.

Опять же, Сovid никуда не ушел. Мы готовы. Следующую волну прогнозируют, но какая она будет, никто не знает. Что это будет – «стелс-омикрон» или «дельтакрон», неизвестно, но мы должны быть готовы к любому повороту.

«Нам нужны еще 2100 врачей»

– Как обстоит ситуация с медицинскими кадрами? Сколько и каких специалистов не хватает в городах или районах?

– На 1 января 2022 года в учреждениях здравоохранения Татарстана трудятся 12 680 врачей, 34 785 средних медработников и 4728 младших медработников. Укомплектованность врачебных штатных должностей составляет 93,6%, в подразделениях, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, – 94,1%.

Это достаточно высокие показатели, но все-таки ощущается кадровый дефицит. Для его ликвидации Министерство здравоохранения РТ разработало региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». К 2024 году укомплектованность врачами и средними медработниками в амбулаторно-поликлинических подразделениях должна составить не менее 95%. Для этого нам необходимо привлечь еще 2100 врачей.

«Укомплектованность врачебных штатных должностей составляет 93,6%, в подразделениях, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, – 94,1%» Фото: © Владмир Васильев / «Татар-информ»

Мы проводим аудит – выясняем, в каких специалистах и где есть потребность. Формируем резерв специалистов, развиваем инфраструктуры непрерывного повышения квалификации медработников. Особое внимание уделяем профориентационной работе среди школьников и абитуриентов. Уже два года при Минздраве РТ работает Совет по кадровой политике, утверждена стратегия кадрового обеспечения отрасли.

По постановлению Кабинета Министров врачам, прибывшим на работу в Татарстан, предоставляется грант в 800 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. В 2021 году Минздрав республики предоставил 125 грантов специалистам, трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения.

Всего с 2014 по 2021 год по данной программе привлечено 1198 специалистов, из них более 30% приехали из других регионов и более половины устроены в амбулаторно-поликлиническое звено. Все специалисты обязаны отработать пять лет, но, как правило, они и дальше остаются работать в Татарстане.

В районах республики работает программа по арендному жилью. В Нижнекамске, Набережных Челнах, Чистополе и в других местах приехавшим предоставляется жилье по социальному найму или служебное жилье. Руководители медорганизаций компенсируют им затраты на аренду квартир и оплату ЖКХ.

Молодым специалистам установлены дополнительные надбавки – ежемесячная надбавка в размере 1795 рублей в течение первых трех лет непрерывной работы, а также единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство в размере 21 534 рублей.

По инициативе Министерства здравоохранения Татарстана для стимулирования профессионального роста с 2018 года увеличены надбавки за квалификационные категории врачей (с 6-20% до 10-40%) и средних медицинских работников (с 3-10% до 5-15%).

«Главная задача для отрасли – это сохранение здоровья татарстанцев, сохранение их жизней и увеличение продолжительности жизни» Фото: © Владмир Васильев / «Татар-информ»

– Сколько специалистов приехало в район по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»?

– В 2021 году по программе «Земский доктор / Земский фельдшер» привлечено 104 специалиста, из них 72 врача и 32 средних медицинских работника. Всего с 2012 года по настоящее время по данной программе привлечено 959 специалистов. Напомню, по этой программе врачу выплачивается от 1 до 1,5 млн рублей, фельдшеру – от 500 до 750 тыс. рублей.

– Напоследок хочу лично у вас спросить: какую задачу вы видите главной для здравоохранения Татарстана на ближайший год?

– Главная задача для отрасли – это сохранение здоровья татарстанцев, сохранение их жизней и увеличение продолжительности жизни, должен отметить не просто продолжительности жизни, а продолжительности здоровой жизни, а также снижение смертности. Эти задачи поставлены перед нами руководством республики и Минздравом России.