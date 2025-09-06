Повысить МРОТ до 50 тыс. рублей предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о необходимости повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что для этого требуется пересмотр кредитно-денежной, бюджетной и налоговой политики страны. По его словам, создание таких условий позволит обеспечить более высокие темпы экономического роста и, как следствие, увеличение МРОТ до 50 тысяч рублей, что является инициативой его фракции.

Миронов отметил, что экономика высоких зарплат должна сопровождаться политикой снижения расходов граждан. В этом контексте он предложил заморозить коммунальные тарифы, ограничить торговые наценки, ввести государственное регулирование цен на продукты питания, а также провести кредитную амнистию для населения.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил довести МРОТ к 2030 году не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц. В 2025 году его увеличение на 16,6% затронуло 4,2 миллиона россиян.

В Минфине РФ также указывали, что проект федерального бюджета на 2025-2027 годы предусматривает безусловное выполнение социальных обязательств.