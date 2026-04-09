«Повысить комфорт проживания»: в Альметьевске начали ремонт общежития на 500 студентов

В Альметьевске начался капитальный ремонт общежития политехнического техникума. Об этом сообщила глава района Гюзель Хабутдинова на своей странице во «ВКонтакте».

Общежитие с момента открытия остается стабильно востребованным: ежегодно здесь проживают до 500 студентов. При этом вопрос его капитального ремонта на протяжении многих лет стоял особенно остро.

Как отметила Хабутдинова, приступить к решению удалось благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и содействию нефтяников. Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление республики.

В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы, обновление систем электроснабжения и перепланировка на 7–9 этажах первого корпуса. Капитальный ремонт предусматривает комплексное обновление здания и повышение уровня комфорта проживания.

В частности, будет изменена организация санузлов, душевых и кухонных зон. На каждом этаже планируется создать зоны для самоподготовки, оборудовать прачечные самообслуживания и медицинский кабинет. Кроме того, на первом этаже появятся специальные комнаты для маломобильных студентов.

«Возможность достижения качества образования определяется не только учебными и лабораторными помещениями, но и условиями проживания. Уверена, что обновленное общежитие станет для наших студентов более удобным», – подчеркнула глава района.

Проект реализуется в соответствии с целями федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».