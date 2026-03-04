news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 марта 2026 07:59

Повышенная зарплата за февраль: кому начислят в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм
Повышенная зарплата за февраль: кому начислят в Татарстане
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Некоторые татарстанцы получат прибавку к заработной плате за февраль. Кто может на нее рассчитывать – в материале «Татар-информа».

В феврале у жителей республики, работающих на пятидневке, был дополнительный выходной – 23 февраля. Но в этот день трудились работающие по сменному графику, а также другие категории, кого по той или иной причине привлекали к работе.

В соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, труд в официальный праздничный день подлежит оплате в двойном размере. Поскольку 23 февраля относится к числу нерабочих праздничных дат, за работу в этот день сотрудникам начисляется двойная оплата. Следовательно, увеличенные выплаты жители республики получат при расчёте заработной платы в начале марта.

Если работник выполнял свои обязанности в праздничную дату не всю смену, а лишь несколько часов, перерасчет все равно производится: фактически отработанное время оплачивается в двойном размере.

#зарплата #повышение зарплаты #рост зарплат #Доходы #доходы населения #полезная информация #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

3 марта 2026
«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

3 марта 2026