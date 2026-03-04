Повышенная зарплата за февраль: кому начислят в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Некоторые татарстанцы получат прибавку к заработной плате за февраль. Кто может на нее рассчитывать – в материале «Татар-информа».

В феврале у жителей республики, работающих на пятидневке, был дополнительный выходной – 23 февраля. Но в этот день трудились работающие по сменному графику, а также другие категории, кого по той или иной причине привлекали к работе.

В соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, труд в официальный праздничный день подлежит оплате в двойном размере. Поскольку 23 февраля относится к числу нерабочих праздничных дат, за работу в этот день сотрудникам начисляется двойная оплата. Следовательно, увеличенные выплаты жители республики получат при расчёте заработной платы в начале марта.

Если работник выполнял свои обязанности в праздничную дату не всю смену, а лишь несколько часов, перерасчет все равно производится: фактически отработанное время оплачивается в двойном размере.