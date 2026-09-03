Повышенная зарплата в сентябре: кто получит в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Некоторые жители Татарстана получат повышенную заработную плату за август, которая будет начислена в первой половине сентября. Кого это коснется – в материале «Татар-информа».

На прибавку к зарплате могут рассчитывать жители республики, которые работали 30 августа. Порядок расчета заработной платы за работу в праздничные дни установлен статьей 153 Трудового кодекса РФ. Согласно ее положениям, труд в такой день должен оплачиваться как минимум в двойном размере. Поэтому татарстанцам, которым по графику вышли на работу 30 августа, работодатель обязан начислить повышенную оплату за часы, фактически отработанные в праздничную дату.

Если продолжительность работы в этот день составляла лишь несколько часов, например половину смены, двойная оплата распространяется именно на фактически отработанное время. Остальная часть рабочего дня в расчет не включается.

При этом сотрудник вправе выбрать другой вариант компенсации. Вместо повышенной оплаты за работу в праздничную дату можно попросить предоставить дополнительный день отдыха. В таком случае отработанные 30 августа часы оплачиваются в обычном, одинарном размере, а сотруднику предоставляется дополнительный выходной.