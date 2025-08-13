Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В сентябре вырастут размеры пенсий у отдельных категорий татарстанцев. Кого это коснется – в материале «Татар-информа».

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы

С сентября пожилые граждане, которым исполнится 80 лет в июле, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Такая же мера поддержки действует и для людей с инвалидностью I группы.

Важно: доплата назначается только по одному основанию — либо за возраст, либо за инвалидность. То есть, если житель Татарстана уже получает прибавку за инвалидность, то по достижении 80 лет размер пенсии дополнительно не увеличится.

В 2025 году фиксированная выплата составляет 8 907,7 рубля, а для данной категории пенсионеров она будет повышена до 17 815,4 рубля.

Пенсия для пожилых с иждивенцами

Татарстанские пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи — например, несовершеннолетние дети или внуки, — могут рассчитывать на дополнительную надбавку. Если иждивенец учится очно, выплаты сохраняются до достижения им 23 лет.

За каждого такого члена семьи пенсионеру начисляется дополнительно треть фиксированной выплаты, но не более чем за трёх иждивенцев. Эту доплату можно оформить одновременно с назначением пенсии. Если же иждивенец появился уже после выхода на пенсию, необходимо обратиться в Социальный фонд.