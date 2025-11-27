news_header_top
Общество 27 ноября 2025 07:00

Повышение социальных пенсий в 2026 году: кому и сколько прибавят в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстанцам в следующем году проиндексируют пенсии. На сколько увеличится размер выплат пенсионерам республики – в материале «Татар-информа».

С 1 апреля запланирована индексация социальных пенсий на 6,8%. Этот показатель соответствует уровню прогнозируемой инфляции.

Напомним, социальная пенсия бывает нескольких видов: по старости, по инвалидности, по потере кормильца и детям-сиротам. Социальную пенсию по старости получают те пенсионеры, которым было отказано в страховой пенсии. Для ее получения необходимо иметь не менее 15 лет официального трудового стажа, а также накопить как минимум 30 пенсионных баллов.

Индексация социальных пенсий будет произведена автоматически, для этого никаких документов подавать не нужно. Минимальный размер социальной пенсии в 2026 году составит 9424,1 рубля. Но если эта выплата единственная у пенсионера, то ему начисляют социальную доплату до прожиточного минимума, который в Татарстане в следующем году составит 16 098 рублей.

