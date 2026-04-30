Повышение пенсионного возраста в России не планируется ни до 2028 года, ни после этого срока. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ в ответ на запрос заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, передает «ТАСС».

В министерстве пояснили, что обращение было рассмотрено совместно с Министерством финансов Российской Федерации. По итогам рассмотрения ведомства сообщили об отсутствии как планов, так и намерений повышать пенсионный возраст – как в ближайшие годы, так и после 2028 года.

Также в Минтруде указали, что другие параметры, связанные с возрастом выхода на пенсию, в настоящее время не обсуждаются и не прорабатываются.