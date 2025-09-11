Повышение пенсий с 1 октября: кого коснется в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 1 октября у некоторых жителей Татарстана увеличится размер пенсионных выплат. Кого это коснется – в материале «Татар-информа».

Повышенные пенсии для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы

С октября 2025 года пожилые татарстанцы, достигшие 80-летнего возраста в сентябре, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии, а также надбавку за уход в размере 1 314 рублей. Та же норма распространяется и на людей с инвалидностью первой группы. Соответственно, надбавка составит 10 221,7 рубля.

Однако прибавка назначается только по одному основанию. Гражданин может выбрать либо доплату за возраст, либо за инвалидность. Например, если житель Татарстана уже получает увеличение пенсии как инвалид I группы, то при достижении 80 лет дополнительное повышение ему не положено.

Доплаты пенсионерам с иждивенцами

Пенсионеры Татарстана, у которых на содержании находятся нетрудоспособные родственники (например, несовершеннолетние дети или внуки), могут рассчитывать на прибавку. Если ребёнок или внук обучается очно, выплаты продлеваются до 23 лет.

За каждого иждивенца пенсионеру полагается прибавка в размере одной трети фиксированной выплаты, которая составляет 8 907,7 рубля. Доплата назначается максимум за трёх членов семьи. Оформить её можно сразу при назначении пенсии либо позже — если иждивенцы появились уже после выхода на пенсию. В таком случае необходимо обратиться в Социальный фонд.

Индексация пенсий бывших военнослужащих и силовиков

С 1 октября на 7,6% будут проиндексированы пенсии бывших военнослужащих, а также ветеранов силовых структур. Следует отметить, что увеличение пенсий будет применено ко всем татарстанцам, которые получают пенсионное обеспечение по линии силовых ведомств.