Повышение пенсии: как увеличить размер выплаты в Татарстане

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Размер страховой пенсии по старости в Татарстане определяется прежде всего продолжительностью страхового стажа и официальным доходом гражданина. Чем дольше человек работает официально и чем выше его зарплата, с которой перечисляются страховые взносы, тем больше пенсионных коэффициентов он может накопить. О способах законного увеличения будущих пенсионных выплат — в материале «Татар-информа».

Работа по официальному договору

Страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты и страховой части. В 2026 году фиксированная выплата установлена в размере 9584,69 рубля.

Размер страховой составляющей рассчитывается персонально для каждого пенсионера. При этом учитываются продолжительность трудовой деятельности, заработок за периоды до 1 января 2002 года и страховые взносы, перечисленные после этой даты.

Для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. ИПК начисляются за каждый год официальной работы и некоторые другие предусмотренные законодательством периоды.

На количество пенсионных баллов непосредственно влияет размер официального заработка. При этом учитывается именно тот доход, с которого работодатель перечисляет страховые взносы. Поэтому работа без официального оформления или получение части зарплаты «в конверте» не способствует увеличению будущей страховой пенсии.

Если не хватает стажа или пенсионных баллов

Граждане, которым для назначения страховой пенсии недостаточно продолжительности стажа либо количества ИПК, могут восполнить недостающие показатели. Возможность приобрести необходимые периоды предусмотрена для людей, достигших пенсионного возраста.

Еще один вариант — продолжить официальную трудовую деятельность. В этом случае человек получает возможность одновременно увеличить страховой стаж и накопить дополнительные пенсионные коэффициенты.

При отсутствии необходимых условий гражданин также может рассчитывать на социальную пенсию. Однако ее назначение происходит позднее — как правило, на пять лет после достижения возраста для страховой пенсии. Кроме того, размер социальной выплаты обычно ниже страховой.

Отсрочка выхода на заслуженный отдых

Увеличить будущую выплату можно и за счет более позднего обращения за назначением пенсии. Если после возникновения права на страховую пенсию человек продолжает работать и откладывает ее оформление, к выплатам применяются повышающие коэффициенты.

Чем дольше период отсрочки, тем выше может стать размер пенсии. Например, при отказе от назначения выплаты на десять лет фиксированная часть может увеличиться в два раза. Отсрочка на пять лет также позволяет получить заметную прибавку.

За годы продолжения трудовой деятельности гражданин, кроме того, способен накопить дополнительные ИПК. Таким образом, более позднее оформление пенсии может увеличить выплату сразу за счет нескольких факторов.

Перерасчет пенсии

Если пенсионер считает, что назначенная ему выплата не соответствует имеющимся у него стажу и пенсионным коэффициентам, стоит проверить расчеты. Для этого можно получить справку о назначении пенсии. В ней отражаются сведения о продолжительности стажа, количестве накопленных ИПК и периодах, за которые учитывались страховые отчисления.

Запросить такой документ можно несколькими способами. В частности, справку предоставляют через портал Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда России или в многофункциональном центре.

Проверка позволяет убедиться, что сведения о трудовой деятельности и страховых отчислениях учтены корректно. Если обнаружатся расхождения, гражданин может обратиться в Социальный фонд для уточнения данных и возможного перерасчета пенсии.