Повышение пенсий: как многодетные в Татарстане могут увеличить размер выплат

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Многодетные матери из Татарстана в 2026 году получили возможность увеличить размер пенсии за счет ее перерасчета. Как это сделать – в материале «Татар-информа».

Период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 года учитывается при формировании страховой пенсии. Соответственно, этот период идет в страховой стаж, а также за него начисляются пенсионные баллы. Напомним, что для получения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Но до прошлого года действовало ограничение, согласно которому при расчете пенсии учитывались не более четырех декретных отпусков. Иными словами, за период нахождения в отпуске по уходу за ребенком женщина могла получить не более 6 лет страхового стажа. Если же она уходила в декрет в пятый и последующие разы, то эти отпуска уже не учитывались, а значит, она не получала ни страховой стаж, ни пенсионные баллы.

С нынешнего года данное ограничение было снято, поэтому в стаже учитываются все периоды нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 года независимо от их количества. При этом данная норма имеет обратную силу. Соответственно, многодетные матери, имеющие пять детей и более, вправе подать заявление на перерасчет пенсионных выплат в сторону их повышения. Это можно сделать через «Госуслуги» или лично в отделении Соцфонда.