Повышение максимального размера административных штрафов обсудили в Татарстане

Фото: пресс-служба Минюста РТ

В Министерстве юстиции Татарстана прошло заседание рабочей группы Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам. Ключевой темой стала возможность пересмотра верхней границы размера административных штрафов за правонарушения, предусмотренные региональными законами, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи было упомянуто, что Законодательное Собрание Санкт-Петербурга уже готовит проект федерального закона, направленный на увеличение предельного размера денежного взыскания для нарушителей региональных норм.

Действующий максимальный размер административного штрафа в 5 тыс. рублей был установлен федеральным законодательством еще в 2007 году и с того времени не пересматривался, констатировали участники обсуждения.

Они согласились, что существующее ограничение размера административного штрафа для граждан на сегодняшний день не позволяет в отдельных случаях эффективно достигать целей административного наказания и не соответствует текущим экономическим реалиям.

Прозвучала ссылка на мнение экспертов, согласно которому административное наказание должно не только выражать отрицательную оценку государством совершенного деяния, но и выполнять профилактическую функцию.

Было отмечено, что из части 1 статьи 3.1 КОАП РФ следует, что «административное наказание применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами». «Однако существующие ограничения не обеспечивают должного превентивного эффекта», – признали участники заседания.

Кроме того, были приведены экономические показатели, демонстрирующие, на взгляд обсуждающих проблему, значительный рост доходов населения за последние годы.

«Необходимо учитывать, что с момента введения данного ограничения реальные доходы населения многократно возросли. Если в 2007 году средний размер заработной платы в России составлял 13 518 рублей, то в 2024 году этот показатель достиг уже 83 656 рублей», – обратили внимание члены рабочей группы.

В итоге было принято решение о необходимости корректировки верхней границы административных штрафов, чтобы привести их в соответствие с современными экономическими реалиями и обеспечить эффективность в решении задач предупреждения правонарушений.