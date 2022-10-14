Повторную вакцинацию от Covid-19 не прошли 1,4 млн татарстанцев

На 14 апреля в Татарстане было привито от коронавируса 1,9 млн человек, спустя полгода повторную вакцинацию прошли лишь 525 тысяч жителей РТ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

«Повторную вакцинацию согласно всем предписаниям и рекомендациям с точки зрения существования иммунитета и безопасности своего здоровья должны были пройти 1 401 158 человек», – заметил он.

Замминистра объяснил, что иммунитет, выработанный после вакцинации от Covid-19 защищает человека шесть месяцев.

За все время от коронавируса привилось 2,8 млн татарстанцев.