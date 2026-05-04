Повторить финал 2021. Почему Шарипзянов - ключевой фактор в полуфинале «Авангарда» и «Локомотива»

Дамир — лучший защитник в истории КХЛ, превзошедший даже Никулина

Путь омского «Авангарда» к полуфиналу Кубка Гагарина образца 2026 года сложно рассматривать в отрыве от фигуры его капитана — Дамира Шарипзянова. Если регулярный чемпионат стал для защитника временем персональных рекордов, то плей-офф превратился в настоящую проверку на прочность его лидерских качеств. Установив феноменальный рекорд КХЛ по количеству очков среди игроков обороны — 75 баллов в 81 встрече, — Дамир переписал историю лиги, став единоличным лучшим атакующим защитником в истории КХЛ. По сути, Шарипзянов сегодня — в принципе лучший защитник в истории лиги, превзошедший даже победоносного «барса» Илью Никулина.

Но что важнее, он де-факто стал вторым «мозговым центром» команды на льду, идеально воплощая на практике тактические идеи Ги Буше. В системе нынешнего «Авангарда» Шарипзянов — фундаментальный элемент, связывающий оборону и атаку в единый механизм. Тот самый «клей», который необходим любой классной команде, претендующей на трофей.

Первый раунд против нижнекамского «Нефтехимика» — клуба, воспитавшего Дамира, — стал непростым. Нижнекамцы неплохо «побрыкались» и заставили Ги Буше попсиховать. Но именно Дамир в итоге и поставил в той серии точку своей гениальной передачей в овертайме через половину площадки на пятак, которая завершилась победным голом Николая Прохоркина.

Там же он показал, как капитан должен вести себя с вратарями: он буквально сопровождал Никиту Серебрякова, когда тот отправлялся на перерыв, чтобы игроки «Нефтехимика» не выводили голкипера «Авангарда» из себя. Позже в серии с «Локомотивом» он начнет драку с Александром Радуловым, который все-таки успеет «проораться» в каску Серебрякову в первом матче серии.

«Да, много провокаций, где-то они неуместны. Понятно, кто у них старается залезть нам под кожу. Не первый раз с этим сталкиваюсь, уже не первый год в лиге. Для плей-офф это нормально», — рассуждал во время первого раунда Дамир.

Следом за «Нефтехимиком» был без большого напряга бит ЦСКА: в четвертьфинале Шарипзянов предстал в роли универсального солдата. Его показатель полезности «+28» из регулярки конвертировался в важнейшие блокированные броски и ювелирные первые пасы, которые раз за разом ставили в тупик оборону армейцев. Здесь Шарипзянов окончательно закрепился в статусе элитного защитника-пакмувера, способного проводить на льду по 25–27 минут без потери качества.

Работа под обстрелом: почему капитан «Авангарда» досрочно покинул лед в Ярославле

Пятый матч серии в Ярославле точно вызвал у болельщиков «Авангарда» чувство дежавю. Несмотря на итоговый разгром 0:4, действия Дамира были похожи на то, что происходило в чемпионском финале 2021 года против ЦСКА. Тогда защитник фактически стал живым барьером на пути шайбы, и сейчас, в противостоянии с «Локомотивом», он вернулся к этой самоотверженной модели.

Статистика заблокированных бросков лишь частично отражает накал борьбы. Эпизод, попавший в объективы камер, где нападающий хозяев Александр Полунин празднует заброшенную шайбу, пока Шарипзянов пытается прийти в себя после очередного попадания, стал одним из самых обсуждаемых в сети. Для Дамира это был тяжелый матч: «Локомотив» под руководством Боба Хартли методично нагружал оборону омичей, и капитан «ястребов» принимал на себя основную часть этого давления. Однако именно такая самоотдача привела к тому, что в третьем периоде лидер обороны перестал появляться на льду.

Исчезновение Шарипзянова с площадки спровоцировало волну слухов. В комментариях под спортивными материалами болельщики всерьез опасались, что защитник выбыл до конца сезона из-за серьезного повреждения. Однако главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции поспешил успокоить общественность. По его словам, решение снять Дамира с игры было продиктовано не столько травмой, сколько желанием сохранить игрока для решающих матчей. Когда стало понятно, что спасти пятую встречу будет крайне сложно, штаб решил не «добивать» своего ведущего защитника в условиях накала.

Сейчас очевидно, что Шарипзянов — это тот фундамент, на котором держится оборонительная система Буше. Его умение жертвовать собой в ключевые моменты ценно, но тренерский штаб «ястребов» понимает: в шестой игре в Омске им нужен здоровый и функционально готовый капитан, а не игрок, перегруженный травмами.

Сегодня в Омске защитник должен вернуть своей команде уверенность, чтобы поставить точку и выйти в финал Кубка Гагарина во второй раз за последние пять лет.