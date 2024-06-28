Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Повреждение сетей стало причиной изменения движения троллейбусов в Казани
На улице Николая Ершова в направлении Халитова автомобиль повредил контактную сеть. Из-за этого изменено движение троллейбусов нескольких маршрутов. Об этом предупреждают в «Метроэлектротрансе».
Сейчас троллейбусы маршрута №2, 7 следуют через Халитова, а №3, 5, 8 – через Площадь Тукая.
В пресс-службе предприятия заявили, что на месте уже работают аварийные службы.
UPD (8.42). Движение восстановлено.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников