Повреждение сетей стало причиной изменения движения троллейбусов в Казани

На улице Николая Ершова в направлении Халитова автомобиль повредил контактную сеть. Из-за этого изменено движение троллейбусов нескольких маршрутов. Об этом предупреждают в «Метроэлектротрансе».

Сейчас троллейбусы маршрута №2, 7 следуют через Халитова, а №3, 5, 8 – через Площадь Тукая.

В пресс-службе предприятия заявили, что на месте уже работают аварийные службы.

UPD (8.42). Движение восстановлено.