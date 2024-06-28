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Происшествия 28 июня 2024 08:04

Повреждение сетей стало причиной изменения движения троллейбусов в Казани

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На улице Николая Ершова в направлении Халитова автомобиль повредил контактную сеть. Из-за этого изменено движение троллейбусов нескольких маршрутов. Об этом предупреждают в «Метроэлектротрансе».

Сейчас троллейбусы маршрута №2, 7 следуют через Халитова, а №3, 5, 8 – через Площадь Тукая.

В пресс-службе предприятия заявили, что на месте уже работают аварийные службы.

UPD (8.42). Движение восстановлено.

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