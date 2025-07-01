Поволжский университет выпустил первых специалистов для сельских школ РТ

Студенты из Татарстана смогут получить высшее образование по интегрированной программе в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. В этом году планируется принять 12 абитуриентов. Об этом сообщил ректор образовательной организации Рафис Бурганов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Прием абитуриентов на интегрированную программу осуществляется по заявкам муниципалитетов. В этом году мы выпустили шесть первых специалистов сразу по пяти специальностям: тренер в избранном виде спорта, преподаватель физической культуры, преподаватель ОБЖ, преподаватель дополнительного образования, инструктор АФК», – рассказал он.

Бурганов отметил, что интегрированная программа подготовки кадров для сельских школ была предложена университетом в 2021 году, и была поддержана руководством республики.

Интегрированная программа позволяет получить высшее образование на уровне бакалавриата по направлению «Спорт» и освоить дополнительные специальности. Обучение по ней бесплатное, так как финансируется из республиканского бюджета.

Выпускники одиннадцатых классов, колледжей и техникумов могут принять участие в программе по результатам ЕГЭ, а также на основании внутренних испытаний вуза.