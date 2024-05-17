Поволжский университет спорта и туризма посетила делегация Кувейта

Фото: Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма

Поволжский госуниверситет физкультуры, спорта и туризма в рамках мероприятий международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» посетила делегация Кувейта. В состав делегации вошли национальный директор Специальной олимпиады Кувейта Рехаб Мухаммад Султан Мухаммад Боресли, председатель правления Ханаа Абдурахман Мухаммад Альзевави, а также директор по спорту и подготовке Мустафа Саид Абдельфатах Абдалла Хассуна.

«Посещение Поволжского университета запомнится нам надолго. Опыт и возможности, которые есть здесь, очень впечатляют. Профессионализм и внимание к особенным детям – это то, на чём должна строиться наша работа» - поделилась национальный директор Специальной олимпиады Кувейта Рехаб Мухаммад Султан Мухаммад Боресли.

Экскурсию для почетных гостей провел проректор по научной работе и международной деятельности Андрей Назаренко. Он познакомил делегатов с инфраструктурой вуза в целом, а заведующая кафедрой адаптивной физической культуры Лариса Парфенова рассказала о возможностях для занятий адаптивным спортом и показала гостям специализированные залы. Завершился визит делегации обсуждением планов по сотрудничеству и обмену опытом.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.