Поволжский университет спорта и туризма посетила делегация FISU

Фото: Пресс - службы Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма

Поволжский университет спорта и туризма посетила комиссия Healthy Campus. Healthy Campus — разработанный Международной федерацией студенческого спорта (FISU) проект, который направлен на улучшение качества жизни студентов по всему миру. Поволжский университет стал пятым российским университетом и первым спортивным вузом, присоединившимся к программе.

Проректор по научной работе и международной деятельности института Андрей Назаренко и ведущий специалист международного отдела Алсу Галимзянова уже являются экспертами FISU Healthy Campus. Проректоры Наталья Гречанникова и Андрей Назаренко провели для участников делегации экскурсию по университету, в ходе которой показали учебные аудитории, спортивные и тренажерные залы, зоны коворкинга и Музей универсиады. Отдельное внимание эксперты уделили внеучебной деятельности, побывав в концертном зале, студенческом совете и медиацентре. Заинтересовала гостей и работа Центра социально-психологического мониторинга девиаций, где они обсудили работу со студентами, проведение ежегодных опросов и решение психологических проблем обучающихся. Закончилась экскурсия посещением отдела менеджмента качества образования.

«Нам очень повезло посетить Поволжский университет в качестве аудиторов Healthy Campus, мы смогли вживую познакомиться с возможностями университета. Восхищает работа коллег, особенно в части спорта — они настоящие профессионалы своего дела. Уважения заслуживает и организация студенческой деятельности, ведь она становится помощью для администрации», — поделилась впечатлениями эксперт Healthy Campus Людмила Цой.

Специалист отметила и хорошо развитую инфраструктуру учебного заведения, отдельно упомянув лаборатории научно-исследовательского института, медико-санитарную часть и ее современное оборудование.

«Эта деятельность продвигает социальные инициативы университета, открывая двери жителям Казани. Особого внимания заслуживает проект „Здоровая среда“, который продвигает ценности здорового образа жизни, соответствующие Healthy Campus, а благодаря кафедре туризма университет может развивать новые международные инициативы», — подчеркнула Людмила Цой.

Работа делегации Healthy Campus продолжилась посещением спортивных объектов Поволжского университета. Они посетили Центр гребных видов спорта, Дворец водных видов спорта, хоккейную площадку в комплексе «Зилант», Центр гимнастики, Академию тенниса и Центр бадминтона.

«Я считаю, что Поволжский университет может выступать примером для других спортивных вузов России. Хочу пожелать, чтобы он стал „кузницей спортсменов“ и готовил чемпионов международного уровня. Также по итогам аудита намечены точки роста, достигая которых, Поволжский университет может стать еще лучше», — рассказала олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева.

Поволжский университет спорта и туризма получил золотой сертификат Healthy Campus в 2023 году. Присоединение к программе FISU Healthy Campus открывает новые перспективы как для самого вуза, так и для студентов, делая его частью мирового университетского сообщества. Программа FISU Healthy Campus открывает новые возможности для участия в международных проектах, научно-исследовательских работах и обмена опытом с другими ведущими университетами мира.