Поволжский университет спорта и Азербайджанская академия договорились о двойных дипломах

Фото: Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта

В Баку было подписано соглашение о сетевой образовательной программе между Азербайджанской государственной академией физкультуры и спорта и Поволжским госуниверситетом физкультуры, спорта и туризма, сообщает пресс-служба Азербайджанского образовательного учреждения.

Документ подписали ректоры вузов Фуад Гаджиев и Рафис Бурганов. Подписание состоялось в рамках рабочего визита в Азербайджан делегации Поволжского университета во главе с ректором Бургановым.

Стороны договорились о реализации программы в формате двойных дипломов по специальности «Тренерство» на уровне бакалавриата. Соглашение в основном предусматривает развитие взаимоотношений между вузами, направленных на повышение уровня образования.

Во встрече сторон также приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров и постоянный представитель Татарстана в Азербайджанской республике Мурад Гадыльшин.

Как отметил Бурганов, договоренность затронула несколько направлений.

«Мы договорились и впредь помогать друг другу и в учебном процессе, и в научном. Обсудили план конкретных мероприятий. Есть полное понимание, куда будем двигаться. Стороны заинтересованы друг в друге. Думаю, сотрудничество пойдет на пользу», — сказал ректор спортивного вуза Татарстана.

В ходе визита в спортивный вуз Азербайджана, делегацию из Татарстана ознакомили с инфраструктурой Академии. Гостям была предоставлена подробная информация о деятельности и возможностях научно-образовательной лаборатории, мультимедийного центра и анатомического кабинета.

Делегация также посетила Национальный Институт спортивной медицины и реабилитации, оснащенный оборудованием по всем современным стандартам, ознакомилась с инфраструктурой Бакинского дворца водных видов спорта и посетила Федерацию каноэ и гребли Азербайджана.

Принимающая сторона рассказала о проведении местных и международных соревнований и чемпионатов по каноэ и гребле на территории Азербайджанской Республики.