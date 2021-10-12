Поволжский ГУФКСиТ и Казанская консерватория подружат музыкантов и спортсменов

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма и Казанская Государственная консерватория имени Жиганова заключат соглашение. Об этом сообщила проректор по административной работе и социальному развитию Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Наталья Гречанникова.

«С и.о. ректора казанской консерватории Вадимом Дулат-Алеевым мы решили создать некую коллаборацию. Для нас важно, чтобы наши выпускники были не только прекрасными спортсменами, но были гармонично развитыми, несли культуру в массы», — прокомментировала Гречанникова.

По ее словам, новое соглашение будет предполагать взаимовыгодное сотрудничество. Предполагается, что Казанская консерватория поможет в грамотной организации культурных фестивалей, проводимых университетом физической культуры, в частности, Регионального этнокультурного студенческого фестиваля «Творчество мира и согласия».

«В свою очередь мы можем помочь организовать, например, фестиваль сдачи норм ГТО или по любому виду спорта. Ведь кому как не музыканту так важна физическая подготовка, ведь студенты музыкальных вузов проводят за своими инструментами по 5-6 часов в сутки», — отметила Гречанникова.

Она также подчеркнула, что университет готов предоставить свои площадки (в частности, Дворец водных видов спорта, Ледовый дворец и другие) для проведения совместных проектов.

Соглашение будет подписано в ближайшее время.