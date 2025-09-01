«Поводов для беспокойства нет»: мэр Нижнекамска Беляев об утренней атаке БПЛА

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сказал, что, несмотря на утренний режим беспилотной опасности, поводов для беспокойства нет. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Дорогие нижнекамцы, жаль, что утро такого важного для наших детей дня в Татарстане прошло на тревожной ноте. По информации МЧС, средствами ПВО было сбито три БПЛА», — сообщил Беляев.

Напомним, что сегодня ночью над Татарстаном сбили три беспилотника.

«Поводов для беспокойства нет», — добавил глава Нижнекамска.

«Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане с 03:09 действовал режим «Беспилотная опасность». Кроме того, в официальном приложении МЧС сообщили о введении плана «Ковер» в аэропортах Казани и Нижнекамска. В Нижнекамске и Елабуге действует угроза атаки БПЛА, жителям рекомендовали спуститься в укрытия. Сейчас все ограничения сняли.