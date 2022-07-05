«Повесить золотые медали на грудь»: Муллин поделился эмоциями от возвращения в «Рубин»

Новичок «Рубина» Камиль Муллин прокомментировал свое возвращение в казанский клуб, рассказал об изменениях в команде и целях на сезон.

«Самые положительные эмоции. Можно сказать, я в этом клубе вырос, здесь началась моя взрослая профессиональная карьера. Вернуться туда, где начинал, очень приятно. Много людей, на чьих глазах я рос и воспитывался, успел даже с Олегом Санычем Кузьминым поиграть», - цитирует футболиста пресс-служба «Рубина».

Также Муллин поделился эмоциями от первых тренировок под руководством Леонида Слуцкого на летних сборах «Рубина».

«Тренер со статусом, много что выиграл, много где работал. Колоссальный опыт можно от него получить, мне еще есть куда расти и куда развиваться. Надеюсь улучшить свои футбольные качества», - сказал игрок.

Напомним, что Камиль Муллин уже выступал за казанский клуб с 2014 по 2017. Игрок провел на поле 6 игр, где отличился одним мячом. В нынешнее трансферное окно он перешел в «Рубин» из волгоградского «Ротора» в статусе свободного агента.

Автор: Давыденков Никита