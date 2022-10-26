«Поверьте, мы делаем благое дело»: Элвин Грей выступил перед мобилизованными в Казани

Сегодня на танковом полигоне в Казани состоялся торжественный митинг по случаю отправки мобилизованных в район сосредоточения. Перед бойцами, большую часть которых составляют жители Башкортостана, выступил известный исполнитель, заслуженный артист РБ Элвин Грей.

Мероприятие началось с обращения начальника Казанского танкового училища Кирилла Кулакова.

«Сегодня вы должны сплотиться как никогда. Каждый стоящий в строю здесь – это ваш боевой брат. Неважно откуда он призван, вы все сейчас – в одном строю. Иначе отношения в коллективе никак не должны складываться. Помогайте друг другу, выручайте друг друга, не щадя своего живота. За товарища жизнь отдать в бою – не грех», – подчеркнул он.

Торжественную часть события открыл военный оркестр, который исполнил для собравшихся гимн России и Башкортостана. Интересно, что в момент исполнения из-за облаков показалось солнце, и полигон залило солнечным светом, озарив и лица военных.

Элвин Грей, чтобы поднять боевой дух собравшихся, исполнил для них песни на башкирском, татарском и русском языках. «Весь Башкортостан с вами! Башкирия, Татарстан – алга!» – прокричал он со сцены.

Среди мобилизованных были и добровольцы, которые, объяснили, что не могли остаться в стороне.

«Я уже воевал добровольцем в Донбассе в 2014-2016 гг. Когда я впервые оказался там, мне уже было 45 лет. Вы не представляете, насколько страшная там обстановка. Я сам наполовину украинец, наполовину поляк, родился и вырос в Башкирии. Поверьте, тогда мне даже стало стыдно, что я ношу украинскую фамилию. Те, кто воюют против нас – не люди. Назвать их зверьми – значит, оскорбить зверей. Многие не до конца понимают того, что происходит. Поверьте, мы делаем благое дело. Никто кроме нас», – поделился мнением доброволец Игорь.

После команды «вольно», они разошлись по полигону. Кто-то ближе к сцене, чтобы пожать руку певцу, а кто-то за ограждение – к родным и близким, которые пришли проводить их.

Позже мобилизованные отправятся в район сосредоточения.