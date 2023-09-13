«Поверьте, это Нижнекамск!»: Муллин поблагодарил Минниханова за новые дороги

Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин показал в своем телеграм-канале обновленные дороги в столице химиков.

«Спасибо Раису Республики Татарстан за обновлённые дороги», — подписал он снимки.

На фотографиях показаны проспект Вахитова и Вахитовское кольцо.

«Сейчас продолжаются дорожные работы на проспекте Мира, улице Баки Урманче, завершены на улице Вокзальной. Общая сумма финансирования на обновление дорог из разных уровней бюджета составила около 2 млрд рублей», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт двух дорог по проспекту Вахитова (от ул. Соболековской до кольца проспекта Химиков) и капитальный ремонт улицы Вокзальной (от кольца Вокзальная — Корабельная до кольца Вокзальная — проспект Строителей).

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2023 году на нацпроекты в Татарстане выделят 29,3 млрд рублей.