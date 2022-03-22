Поверив, что ее внук сбил ребенка, пенсионерка из Казани перевела мошенникам 250 тысяч

14 марта 83-летней жительнице Казани позвонил незнакомец, который представился следователем Дмитрием Корниловым. Он сообщил женщине, что ее внук попал в ДТП, после чего его доставили в больницу, прооперировали, и он не может говорить.

Кроме того, звонивший рассказал, что молодой человек якобы сбил девочку, которая тоже после случившегося находится в реанимации, и ей срочно требуется операция и дорогие лекарства. Дмитрий сообщил, что для прекращения уголовного дела на внука пенсионерки за примирением сторон нужно перевести крупную сумму денег.

Пожилая женщина поверила мошеннику и сказала, что на руках у нее есть 250 тысяч рублей. По указанию звонившего, эти деньги она передала подъехавшему к ее дому молодому человеку – якобы помощнику следователя. После этого женщина позвонила своей дочери, от которой узнала, что с ее внуком все в порядке и что он не попадал в ДТП.

Пенсионерка обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.