news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Культура 14 мая 2026 19:36

Повара из разных стран прошли с флагами по улице Баумана в Казани

Читайте нас в
Телеграм
Повара из разных стран прошли с флагами по улице Баумана в Казани
Фото: © Юрий Кочетков / фотохост-агентство РИА «Новости»

На улице Баумана в Казани прошло торжественное шествие с флагами участников турнира молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова, который проходит в рамках «КазаньФорума».

«Помимо популяризации профессии повара, мы хотим оказать великолепное гостеприимство, чтобы наши друзья и партнеры в очередной раз убедились, что все, что проводится в России, – это очень душевно и тепло. Поэтому мы вышли на нашу легендарную улицу с флагами наших стран», – рассказал «Татар-информу» председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Михаил Шарипов.

Это еще один способ рассказать о культуре нашей республики и страны международным гостям, уверен собеседник агентства.

На протяжении маршрута участникам рассказывали о культуре и истории Казани. Маршрут пролегал от часов на Баумана до памятника Мусе Джалилю. Их сопровождал оркестр. Также шествие останавливалось у ресторанов, где работал Юнус Ахметзянов. Гостей угостили блюдами национальной татарской кухни и чаем.

#татарская кухня #KazanForum-2026
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Кличко рассказал о встрече с умершим человеком - ВИДЕО

14 мая 2026

В Татарстане празднование Дня молодежи продлится несколько дней

13 мая 2026
Новости партнеров