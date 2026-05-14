Повара из разных стран прошли с флагами по улице Баумана в Казани

Фото: © Юрий Кочетков / фотохост-агентство РИА «Новости»

На улице Баумана в Казани прошло торжественное шествие с флагами участников турнира молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова, который проходит в рамках «КазаньФорума».

«Помимо популяризации профессии повара, мы хотим оказать великолепное гостеприимство, чтобы наши друзья и партнеры в очередной раз убедились, что все, что проводится в России, – это очень душевно и тепло. Поэтому мы вышли на нашу легендарную улицу с флагами наших стран», – рассказал «Татар-информу» председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Михаил Шарипов.

Это еще один способ рассказать о культуре нашей республики и страны международным гостям, уверен собеседник агентства.

На протяжении маршрута участникам рассказывали о культуре и истории Казани. Маршрут пролегал от часов на Баумана до памятника Мусе Джалилю. Их сопровождал оркестр. Также шествие останавливалось у ресторанов, где работал Юнус Ахметзянов. Гостей угостили блюдами национальной татарской кухни и чаем.