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Ру Тат
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11 сентября 2021  04:15
Наталья Рыбакова

Повара и пекари возглавили топ-5 вакансий с высокой зарплатой в казанском общепите

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Количество вакансий в сфере общественного питания в Казани в этом году выше в 3,2 раза, чем в августе 2020-го. Об этом сообщает сегодня пресс-служба SuperJob.

«Наиболее высокий уровень спроса за первые семь месяцев 2021 года зафиксирован в мае, и это соответствует сезонным трендам в сфере общепита, когда количество вакансий возрастает в преддверии летнего сезона. Наиболее востребованы в данной сфере повара, пекари, кухонные работники, официанты и помощники поваров», — сказано в сообщении.

Самые высокие зарплаты работодатели предлагают поварам и пекарям — 48 тыс. рублей в месяц. На третьем месте рейтинга вакансии для поваров-мучников — 45 тыс. рублей в месяц. Кондитерам работодатели предлагают 43 тыс. рублей в месяц. В целом средние рыночные зарплатные предложения в сфере общественного питания в Казани за год выросли на 8% в номинальном выражении.

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