Повара для президентов и пирожок для Путина: как татарская кухня прославилась на весь мир

Как сфера гостеприимства Татарстана справилась с крупными мероприятиями в 2024 году, какое блюдо понравилось Владимиру Путину и какие новые страны поучаствуют в турнире молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова, обсудили накануне на заседании коллегии Ассоциации рестораторов и отельеров республики.





Прошедший 2024 год стал большим испытанием для всей сферы гостеприимства Татарстана из-за большого количества крупных международных мероприятий в республике

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

О саммите БРИКС: «Еще никогда татарская кухня не была представлена на таком высоком уровне»

Прошедший 2024 год стал большим испытанием для всей сферы гостеприимства Татарстана из-за большого количества крупных международных мероприятий в республике – от «Игр будущего» до саммита глав государств БРИКС, отметил президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.

«Высшей точкой стал саммит БРИКС в октябре. Еще никогда на событиях такого масштаба не присутствовала татарская национальная кухня. Наша ассоциация создала команду из девяти человек, принимавших участие в организации питания первых лиц государств. Они были восхищены и воодушевлены теми блюдами, которые мы предлагали», – отметил он.

По его словам, когда Президент России Владимир Путин посещал Казань во время «Игр будущего», он поcетовал, что ему не удалось попробовать национальную кухню, поэтому в дальнейшем было принято решение уделить гастрономии на крупных мероприятиях отдельное внимание.

Зуфар Гаязов: «Наша ассоциация создала команду из девяти человек, принимавших участие в организации питания первых лиц государств. Они были восхищены и воодушевлены теми блюдами, которые мы предлагали» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так, во время обеда глав государств БРИКС Владимиру Путину особенно понравился пирожок с луком и яйцом, продолжил Гаязов.

«Интересные, казалось бы простые блюда, такие как пирожок с луком и яйцом, получили большие одобрительные отзывы от главы государства. Он даже заказал его еще раз. Особенность была в том, что тесто было изготовлено по рецепту татарской кухни, а начинка – по русской», – улыбнулся президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ.

«С давлением, с которым столкнулась сфера гостеприимства Татарстана в 2024 году, не сталкивался ни один регион»

В 2024 году, когда в Татарстан приезжало огромное количество гостей из разных стран, было организовано множество проверок как в заведениях общепита, так и в средствах размещения, заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Марина Патяшина: «Главный результат, что не было зафиксировано ни одного случая заражения инфекционными заболеваниями, связанного с оказанием услуг» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Думаю, с тем напряжением, которое испытывала сфера гостеприимства Татарстана в 2024 году, не сравнится ни один регион страны. Мы очень серьезно проверяли все рестораны и отели. Главный результат, что не было зафиксировано ни одного случая заражения инфекционными заболеваниями, связанного с оказанием услуг», – заявила Патяшина.

Она подчеркнула, что сейчас в Татарстане надзорные органы ведут в большей степени профилактическую работу с заведениями сферы гостеприимства, чем надзорную и карательную.

В Татарстане надзорные органы ведут в большей степени профилактическую работу с заведениями сферы гостеприимства, чем надзорную и карательную Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Готовить для президентов и премьеров – это здорово, но нужно не забывать и о населении»

Высокие отзывы от высокопоставленных гостей о визите в Казань и национальной кухне – это большое преимущество для Татарстана в будущем, но главное, что сытым остается и все население республики, добавил председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

Шамиль Агеев: «Хорошо готовить для министров, премьеров и президентов, но главное – готовить для населения. Нужна здоровая и правильная пища» Фото: © «Татар-информ»

«Представьте, 40 лет назад в Казани было 5-6 ресторанов. Сейчас уровень всей сферы стал несоизмеримо выше. Работают совсем другие люди, совсем другое обеспечение. Хорошо готовить для министров, премьеров и президентов, но главное – готовить для населения. Нужна здоровая и правильная пища. С этим в республике тоже отлично справляются», – подчеркнул он.

По его словам, нужно продолжать вести большую работу по сохранению национальной кухни. Такой подход положительно влияет на туристический бренд республики, что в свою очередь приводит к росту доходов региона от этой сферы.

В 2025 году хотят принять в столице республики уже 5 млн туристов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2024 году туристы в Казани потратили более 31 млрд рублей

В Татарстане и Казани большие планы по развитию туризма, который стал уже неотъемлемой и важной частью экономики. Так, в 2025 году хотят принять в столице республики уже 5 млн туристов, рассказала директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

Дарья Санникова: «В прошлом году туристы потратили в Казани 31 млрд рублей, что говорит о том, что отрасль стала серьезной экономической силой» Фото: © «Татар-информ»

«Сейчас теперь нами ставят задачу на 2025 год – 5 млн туристов. В прошлом году туристы потратили в Казани 31 млрд рублей, что говорит о том, что отрасль стала серьезной экономической силой. Не стоит забывать, что наш город – гастрономическая столица», – сообщила она.

Главное в туризме – это создавать впечатление, с чем отлично справляются рестораторы и отельеры города и республики, заключила Санникова.

Крупным мероприятием Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана остается турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В турнире молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова поучаствует Турция, переговоры ведутся с Китаем и Индией

Крупным мероприятием Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана остается турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова, который в 2024 году вышел на новый уровень. Он был проведен на KazanForum и стал площадкой для соревнований специалистов из стран исламского мира. В этом году он получит еще больший масштаб, и уже есть подтвержденный новый участник, рассказал «Татар-информу» председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов.

Михаил Шарипов: «Мы ведем переговоры с Китаем и Индией. Мы поняли, что рамки конкурса можно расширять» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы ведем переговоры с Китаем и Индией. Среди новых участников уже подтвердилась Турция. Также в проработке Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. При этом в Китае мы приглашаем поваров из мусульманской провинции, и шефы из Индии также будут в этой теме. Мы поняли, что рамки конкурса можно расширять», – поделился собеседник агентства.

В прошлом году в турнире поучаствовали более 100 поваров из 13 стран, а главный приз получил представитель Марокко Оадиду Редуан.