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Общество 22 июля 2025 11:46

Повар Митрофанов рассказал, как выбрать вкусный торт

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Повар Митрофанов рассказал, как выбрать вкусный торт
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

При выборе торта в магазине следует, в первую очередь, посмотреть на срок годности. Об этом «Татар-информу» сообщил казанский повар Валентин Митрофанов.

«Чем свежее будет торт, тем он вкуснее», – отметил собеседник агентства.

Также следует обратить внимание на производителя. Старайтесь выбирать продукт, произведенный известной компанией, рекомендовал повар.

Он подчеркнул, что торт является достаточно сложным продуктом, поэтому при визуальном осмотре нужно обращать внимание на упаковку и состояние кондитерского изделия.

«Смотрите, чтобы торт был не растрескавшийся, чтобы он не расслоился, и чтобы внутри упаковки не было влаги и мелких капелек», – отметил Митрофанов.

#сладости #полезная информация
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