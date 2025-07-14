Повар Крюков посоветовал россиянам не мариновать шашлык майонезом и кетчупом

Из маринада для шашлыка лучше исключить майонез и кетчуп. Также мясу нужно обязательно дать промариноваться от 8 до 12 часов. Об этом «Татар-информу» сообщил член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

«Курицу и индейку лучше мариновать с соком апельсина или соевым соусом, немного посолить и поперчить, а также сдобрить свежим тимьяном. Говядину, в идеале – вырезку или шейную часть, – лучше мариновать следующим образом: соль, перец, минеральная вода или уксус, или красное сухое вино, кориандр, репчатый лук, помидор», – рассказал Крюков.

Также он поделился рецептом для баранины и свинины.

«Баранина – соль, перец, свежий розмарин. Свинина – соль, перец, лавровый лист, уксус или минеральная вода, но я люблю добавлять в маринад фиолетовый базилик, кинзу и аджику, хмели-сунели и кориандр», – добавил собеседник агентства.

Повар рекомендовал всегда выбирать только свежие продукты, причем мясо должно быть охлажденным, чтобы шашлык получился сочным и нежным.

«Если готовить из замороженного мяса, то шашлык будет сухим и жестким», – резюмировал Крюков.