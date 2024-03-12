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Общество 12 марта 2024 15:52

Повар-кондитер из Муслюмовского района стала работать на токарном станке

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Жительница Муслюмовского района сменила профессию повара-кондитера на токаря. Тперь она работает на станке с цифровым программным управлением и обучает молодежь, сообщает «Татарстан-24».

«Очень ответственная, аккуратный работник, — отзывается о ней начальник токарного цеха Линар Халиков. — У нее очень большой стаж в этом цеху. Она очень хорошо знает станки, ребят обучает, ее слушаются».

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