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Повар-кондитер из Муслюмовского района стала работать на токарном станке
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Жительница Муслюмовского района сменила профессию повара-кондитера на токаря. Тперь она работает на станке с цифровым программным управлением и обучает молодежь, сообщает «Татарстан-24».
«Очень ответственная, аккуратный работник, — отзывается о ней начальник токарного цеха Линар Халиков. — У нее очень большой стаж в этом цеху. Она очень хорошо знает станки, ребят обучает, ее слушаются».
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