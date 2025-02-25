Потянет ли «Салават» два года Ливо, Минск в огне и спешка «Сибири». Обзор недели КХЛ

До окончания регулярного чемпионата остается больше месяца, однако в некоторых клубах уже сейчас озаботились продлением контрактов со своими главными звездами. Джош Ливо внезапно продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» еще на два года, а в Новосибирске уверены в выходе в плей-офф и в Епанчинцеве. «ТИ-Спорт» размышляет, почему это большие риски.





фото: hcsalavat.ru

Ливо в Уфе еще на два сезона с невероятным контрактом. Потянет ли Уфа финансовые обязательства?

Пожалуй, самым сенсационным трансферным взрывом отметились в Уфе. Причем, задолго до окончания сезона. Канадский нападающий Джошуа Ливо накануне внезапно ошарашил всех, продлив контракт с «Салаватом Юлаевым» еще на два сезона.

«Все уже решено - я подписал с «Салаватом» новый контракт на два года», - заявил Ливо инсайдеру Михаилу Зислису.

В целом, такое решение выглядит любопытно с разных сторон. Во-первых, к Ливо в разной степени проявляли интерес «Авангард», «Амур», «Металлург», а кто-то упоминал и «Ак Барс». Уже здесь возникает вопрос, что такого предложили в руководстве «Салавата Юлаева», чтобы удержать своего лидера? Понятно, что сам хоккеист в столице Башкортостана уже ко всему привык, в Уфе его любят, а место в основной тройке – обеспечено. К чему куда-то ехать и заново отвоевывать себе все, что в «Салавате Юлаеве» у него уже есть?

Тут во главу угла встает пресловутый финансовый вопрос. Если верить разным источникам, то канадец получил в Башкортостане невероятный для Континентальной хоккейной лиги контракт. А именно 150 миллионов рублей за один сезон. Сто миллионов в качестве оклада, и еще пятьдесят – бонусами за место в тройке лучших игроков лиги.

Вот тут мы уже зададим вопросы со знаком «минус». Во-первых, не завязнет ли сам Джошуа в той самой зоне комфорта, которую получил в Уфе и которую решил не покидать? Во-вторых, потянет ли сам «Салават Юлаев» такие баснословные суммы? По сути, контракт Джошуа Ливо – это почти 17% (а точнее 16.67%) от всего позволенного потолком зарплатного бюджета клубов КХЛ.

Нет, места под потолком в «Салавате Юлаева» хватает. Вот только перманентные финансовые трудности, которые в Уфе возникают в каждом новом сезоне, никуда не делись. Учитывая, с каким трудом «Салават» выбивает у руководства республики (курирующего распределение денег между спортивными клубами в Башкортостане) деньги за зарплату, закрадываются смутные сомнения.

Конечно, хотелось бы, чтобы эта сказка продолжалась. Ведь в «Салавате Юлаеве» после времен Теему Хартикайнена снова появилась ярчайшая звезда, которая дарит шоу в каждом матче не только местным болельщикам, но и всей хоккейной России. Вот только не хотелось бы, чтобы сказка закончилась финансовым скандалом.

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев»

Минское чудо Квартальнова? Не рано ли «Динамо» Минск набрало такой ход?

Главной командой-открытием в феврале внезапно стало… минское «Динамо». Команда Дмитрия Квартальнова набрала отличный ход и взяла в московском турне восемь очков из восьми возможных. Четыре победы подряд уже позволили «Зубрам» забраться на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. При этом, до второго места всего три очка, а учитывая проблемы конкурентов велика вероятность, что минчане к концу сезона окажутся и в топ-4 Запада. Вопрос выходе в плей-офф для «Зубров» вряд ли стоит, пусть даже он и не оформлен официально.

В последних матча команда Дмитрия Квартальнова поочередно обыграла «Витязь», «Динамо», ЦСКА и «Спартак». Учитывая, что два московских топ-клуба и сами работают над своей формой и точно не играют на прямых ногах, победы над «красно-белыми» и «красно-синими» ценятся особо.

Кажется, в Минске наконец-то поймали тот последний элемент, которого «Динамо» не хватало для реальной конкуренции в плей-офф. А именно стабильность.

К концовке регулярки свои лучшие кондиции у минского «Динамо» набрали все линии. А вратарь Василий Демченко в феврале и вовсе выглядит лучшим на своей позиции во всей Континентальной лиге.

А возрастной лидер Вадим Шипачев набрал шикарную форму, попутно забросив трехсотую шайбу в КХЛ (в ворота «Спартака») и вышел на второе место среди снайперов КХЛ после Сергея Мозякина. А ведь в начале сезона 37-летнего хоккеиста едва ли не выгоняли из минской команды, ссылаясь на то, что его манера игры не подходит Дмитрию Квартальнову, оттого и нет голов. Но к середине чемпионата все резко поменялось.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо-Минск»

Прим этом, в Минске отлично показывает себя и молодежь. Шикарный сезон проводит Вадим Мороз – у него 35 (20+15) очков. И это в 21 год. Не менее ярко заиграл Виталий Пинчук с 32 (20+12) очками. Кажется, минское «Динамо» сейчас выглядит в самом лучшем виде за два гола под руководством Квартальнова. Ему удалось раскрыть как молодых парней, так и найти мотивацию для ветеранов.

Другой вопрос, хватит ли этого запала для розыгрыша Кубка Гагарина.

«Сибирь» продлевает Епанчинцева. Не рановато ли?

Не ждут окончания сезона и в Новосибирске. Там решили, что наставник команды Вадим Епанчинцев полностью справляется со своей работой. И что самое интересное – его тоже едва ли не выгоняли из клуба еще в сентябре, когда команда валилась по всем фронтам.

Помимо главного тренера свой новый контракт получил и генеральный менеджер Виктор Меркулов, который активно занимался перестройкой команды в межсезонье, привезя в Новосибирск возрастного лидера Сергея Широкова, вокруг которого строился российский костяк команды. А также удержал иностранных лидеров.

Фото: пресс-служба ХК «Сибирь»

В прошлое межсезонье Меркулов и Епанчинцев подписали однолетние контракты с возможностью пролонгирования еще на сезон в случае попадания в плей-офф. Но «Сибирь» пока официально не обеспечила себе место в розыгрыше Кубка Гагарина.

Отрыв «Сибири» от преследующего ее «Нефтехимика» составляет уже всего 6 очков – три победы, которые нижнекамцы еще могут нагнать, учитывая набранный ими ход. Но в столице Сибири, похоже, уже всё решили и сделали выводы. Не поспешили ли в администрации Новосибирской области?