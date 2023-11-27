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Потушив горящую квартиру в казанской пятиэтажке, пожарные обнаружили тело мужчины
В десятом часу вечера на единый номер пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в одной из квартир пятиэтажки в Кировском районе Казани случился пожар.
Пожарные выехали на улицу Болотникова, где в одном из домов горела квартира на пятом этаже.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в 21.55 в дальней комнате пожарные обнаружили тело погибшего 98-летнего мужчины.
88-летнюю женщину из этой же квартиры медики осмотрели и госпитализировали.
Что стало причиной пожара, установят дознаватели Государственного пожарного надзора.
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