Потушив горящую квартиру в казанской пятиэтажке, пожарные обнаружили тело мужчины

В десятом часу вечера на единый номер пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в одной из квартир пятиэтажки в Кировском районе Казани случился пожар.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные выехали на улицу Болотникова, где в одном из домов горела квартира на пятом этаже.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в 21.55 в дальней комнате пожарные обнаружили тело погибшего 98-летнего мужчины.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

88-летнюю женщину из этой же квартиры медики осмотрели и госпитализировали.

Что стало причиной пожара, установят дознаватели Государственного пожарного надзора.