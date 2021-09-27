Потушив горевший заброшенный дом в Татарстане, пожарные обнаружили тела двоих погибших

Сообщение о пожаре в селе Малая Бугульма Бугульминского района республики поступило на номер пожарной охраны 101 сразу после девяти вечера.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Горело одноэтажное заброшенное строение без окон и дверей на улице Путейской.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибыв на место, пожарные начали разведку, почти сразу за порогом горевшего строения обнаружили тело человека. Его вынесли на улицу и передали медикам, те констатировали его смерть.

В 21.40 пожар был потушен, его площадь составила 30 квадратных метров. Спустя десять минут пожарные нашли тело второго человека.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Личности и пол погибших устанавливаются.