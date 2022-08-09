Потрясшая мир: Путин поприветствовал гостей концерта к 80-летию Ленинградской симфонии

Ровно 80 лет назад — 9 августа 1942 года — состоялась премьера, потрясшая весь мир. Именно в этот день в Ленинграде, 11 месяцев находившемся в блокаде, прошел большой концерт и впервые прозвучала симфония №7 Дмитрия Шостаковича. Отразившая не только боль и скорбь города и его жителей, но и веру в освобождение и победу, она получила название Ленинградской, говорится в видеообращении Президента России Владимира Путина к участникам и гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы» в Санкт-Петербурге.

«Ровно 80 лет назад — 9 августа 1942 года — состоялась самая главная премьера этого гениального произведения. К тому времени оно уже прозвучало и в Советском Союзе, и за рубежом, но все это не могло сравниться с масштабом и значением исполнения в блокадном Ленинграде», — заметил глава государства.

Он напомнил, что симфония впервые прозвучала в тот день, на который нацисты наметили празднование покорения города, став гимном мужества и стойкости Ленинграда. «Прямая трансляция концерта потрясла мир. Позади было одиннадцать первых, самых трудных месяцев блокады. Но люди нашли в себе силы дать большой, настоящий концерт, исполнить новую симфонию», — отметил Владимир Путин.

Президент добавил, что симфония №7 — это пример настоящего, большого искусства. Даже спустя 80 лет она вызывает в людях самые сильные чувства, объединяя их вне зависимости от возраста, национальности и религии.