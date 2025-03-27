Потребность в специалистах инфобеза в Татарстане выросла в 2,5 раза

В Татарстане за последние два года в 2,5 раза выросла потребность в специалистах по информационной безопасности. Об этом сообщил замминистра цифрового развития республики Булат Габдрахманов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Растет спрос на специалистов информационной безопасности. Это одни из самых высокооплачиваемых специалистов, поэтому надо делать особый акцент на подготовке кадров», - подчеркнул замминистра.

Он добавил, что этому активно способствует федеральный проект «Кадры» в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Напомним, что с 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер - от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.